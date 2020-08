Mineros rescatados cuentan sus angustias y promesas tras 5 días atrapados

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio hablaron los mineros rescatados este fin de semana, de una mina en Lenguazaque, Cundinamarca. Se trata de Eduardo Mateus y Manuel Antonio Sánchez quienes relataron los momentos de angustia que vivieron durante cinco días, luego de quedar atrapados a 130 metros de profundidad.

“Gracias a Dios teníamos una manguera y por ahí nos enviaban el aire, agua y comida; esto fue lo que nos permitió sobrevivir, también pudimos meter un cable y a través del citófono nos comunicábamos. Nos dábamos apoyo el uno al otro y le pedimos mucho a Dios que nos sacara de allá. El lugar donde estábamos era de dos metros, se siente muy duro. Estuvimos acostados sobre una tabla, dormíamos poquito y nos poníamos a hablar entre compañeros”, afirmó Mateus.

El minero que dijo llevar 15 años en las minas, aseguró que a raíz de este episodio está buscando la oportunidad de emprender otro camino laboral. Y añadió que, junto a sus compañeros ya están estables de salud, aunque siguen siendo sometidos a varios exámenes, para descartar cualquier anomalía.

Por su parte, Manuel Antonio Sánchez, aseguró que, tras salir del socavón, volvió a nacer, “tengo tres hijos y le rogaba mucho a diosito que nos sacara con vida, para estar con ellos. Cuando me di cuenta que no podía salir, le prometí a Dios que no voy a volver a probar el alcohol y me dedicaré a sacar a mis hijos adelante”.

Sánchez que afirmó llevar ocho meses como minero y ocho días trabajando en ese lugar, reveló que, el momento más duro fue cuando ya iban a salir del socavón, pues se presentaron ciertas complicaciones, debido a que nunca bajó el coche en el que iban a salir y les tocó salir a pie.