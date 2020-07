Las voces de los jóvenes se toman el debate en Hora 20

Hoy los jóvenes se toman el debate en Hora 20 con las voces que no habíamos escuchado; un debate en el que hablaron de sus temores; de sus reflexiones sobre la pandemia; del desempleo; de su salud mental; del gobierno y de la visión futuro que ellos empezarán a marcar de ahora en adelante para la construcción de un mundo quizás mejor.

A través de este ejercicio queremos convocar a estudiantes de distintas universidades; recomendados por habituales panelistas de Hora 20 para abrir la conversación y el debate con las nuevas generaciones, con el fin de escuchar cuáles son las perspectivas y las reflexiones de los jóvenes de esta pandemia que estamos viviendo y que llevó a la interrupción de nuestra cotidianidad. De los efectos que ha tenido en nuestra sociedad y de cómo ven su futuro.

Esto en relación también a un papel que termina siendo paradójico en medio de esta coyuntura; pues hoy la OMS señaló a los jóvenes de ser los responsables de los rebrotes y considera que el mayor desafío hoy es convencerlos del peligro real de la pandemia. Sin embargo, desde otra óptica varios estudios, expertos y encuestas demuestran que los “millennials” y la “generación Z” son expertos es superar retos y que serán claves para crear una mejor normalidad.

Lo que dijeron los panelistas

Para Daniela Rodríguez, estudiante de periodismo y antropología de la Universidad del Rosario, la llegada de la pandemia ha sido un espacio en el que se requiere estar con uno mismo y tener que convivir con sus cargas, lo que para ella significa tener que reinventar las relaciones. Frente a sus reflexiones sobre lo que ha develado la pandemia, plateó que se han empezado a ver problemas estructurales que veían de tiempo atrás, pero que con la pandemia son más visibles, por ejemplo, la falta de oportunidades laborales o la violencia de género.

Frente a las relaciones y su manejo virtual, dijo que esas formas no son novedosas, por lo que planteó que la formación de un vínculo emocional muchas veces es a través de una cámara o mensajes de texto, lo que según dice, la lleva a pensar que hay distintas formas de demostrar amor, más allá del contacto físico.

Manuela Yepes, estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia, aseguró que desde el sector salud las cosas desde el principio se pensaron en prepararse para los momentos más difíciles de la pandemia. Además, comentó que al inicio tuvo que interrumpir el desarrollo de sus prácticas, pero ahora regresó a trabajar y se agradece la preparación que hubo a la llegada del coronavirus. Resaltó que, ante un regreso a la normalidad, sueña que las personas no olviden los problemas estructurales que la pandemia develó, tales como el precario sistema de salud que hay en el país, pues considera que el sistema no estaba preparado para enfrentar una crisis como la pandemia.

En cuanto al tema político, advirtió que rescata el hecho de que los gobernantes enfrentaran un tema del que no sabían. Además, dijo que mantener la cuarentena es complicado, pero que mientras que no haya una medida mejor, esa es la que se debe seguir aplicando.

María José Rodríguez, estudiante de derecho y ciencias políticas de la Universidad de los Andes, planteó que uno de los sentimientos más frecuentes durante el aislamiento ha sido el de la frustración, pues siente que a veces nada cambia y que en el mundo exterior ocurren muchas cosas, pero al mismo tiempo toca estar encerrado para evitar el contagio.

Planteó que sueña con una sociedad más equitativa para cuando esto termine. Pero considera que lo más importante es volver a lo básico “volver a tomarse un café, volver a comprar dulces en la universidad, comer empanadas, volver a esas cosas simples y sin sentir que se va a contagiar; a encontrarse con los amigos, a caminar sin miedo. Yo sueño con volver a las cosas básicas,” concluyó.

Para Jaime Romero, estudiante de finanzas, gobierno y relaciones internacionales del Externado, hay dos reflexiones ante la llegada de la pandemia, una relacionada con lo académico, que se da en un momento de proyectos en los que veía trabajando de tiempo atrás. Y otra, desde el plano personal, ya que contó durante el programa que lleva cuatro meses que no se ve con su novia. Recalcó que una de las cosas con las que sueña pronto es que haya un retorno de las libertades que se tenían antes de la pandemia. Además, de construir soluciones de manera conjunta.

En el plano político, su reflexión estuvo enfocada a la situación en Bogotá, pues considera que la ciudad está rezagada en algunos aspectos de cara a la atención de la pandemia. También comentó que nuestra cuarentena perdió la forma de otorgarle libertades a los ciudadanos; pues en vez de abrir de manera progresiva, el aislamiento se extiende.

Agustín Hernández, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes, le toma la llegada de la pandemia en un momento en el que ayudaba tanto a profesores, como estudiantes, lo que le permitió ver las complejidades de los profesores para adaptar la educación a la virtualidad y ver los problemas de los estudiantes en materia de conectividad o de asuntos que eran casi invisibles antes del inicio de la pandemia. Sostuvo que un tema que le parece importante es la relación de los jóvenes con sus ambientes; pues una persona con identidad diversa, adicciones o problemas familiares tiene un gran reto de salud mental durante el encierro.

Otra de sus reflexiones estuvo enfocada en que sueña con un mundo más integrado, con acceso a recursos, a través de la integración de los estratos socioeconómicos más afectados. En cuanto a lo político, comentó que hay carteras del gobierno que han respondido bien como la de Salud, pero criticó lo que ocurre con la Canciller, pues piensa que en este momento las relaciones internacionales son muy importantes.