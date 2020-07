Los niños de la guerra, la infancia perdida así debería llamarse este deshonroso capítulo de nuestra historia. Para abordar este tema hay que definir que un niño soldado es cualquier niño o una niña que no solo porta un arma, sino que trabajó en nuestra guerra como cocinero, mensajero, porteador- cargador como también llaman los oficios han hecho los menores de 18 años en Colombia.

Le preguntamos a la Comisión de la Verdad, tan atacada por estos días, qué están haciendo para esclarecer este capítulo de la guerra: Sinthya Rubio, Coordinadora del Enfoque de niñez en la Comisión.



La operación Berlín se dio el 18 de noviembre del año 2000, contra un grupo de guerrilleros de las FARC EP que iba en una travesía desde la denominada zona de distensión a la región del magdalena medio, la acción militar fue llamada operación Berlín, precisamente porque sucedió en un paramo con ese nombre ubicado en el nororiente de Santander y este es el testimonio de un joven integrante de las FARC y sobreviviente de esta operación.

En esa operación del 2000 murieron 74 niños reclutados por las FARC

Ha sido muy complejo que las fuerzas armadas reconozcan el reclutamiento forzado. Lo han hecho los paras, alias el alemán, lo hizo en un evento de la Noviembre, la Comisión de la verdad durante dos días realizó un evento de esclarecimiento de la verdad. Allí estaba Rodrigo Londoño pero no se logró que asumieran este delito que vale la pena decir es no es amnistiable. ¿Por qué? La explicación que me dan es que los paramilitares finalmente ya pagaron su pena y estas conductas de reclutamiento ilícito y acceso carnal violento no son amnistiables ni indultables en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este sería el coco de la guerrilla de las FARC.



Quien da el testimonio les pide a las FARC que digan dónde están los restos de los desaparecidos, de los niños muertos en la guerra, de los que intentaron huir para volver a sus casas.