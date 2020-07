El Pulso del Fútbol, 17 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la reunión que se llevó a cabo ayer entre varios equipos del fútbol colombiano y que proponen crear una nueva liga. César dijo: “La idea de los 16 equipos no es nueva, anoche tuvo la aprobación para solicitarla ante la Federación Colombiana de Fútbol. Eso es lo que pretenden los clubes opositores, pero no creo que sea viable”. Sobre el tema Óscar agregó: “Nosotros respaldamos a Jorge Enrique Vélez en su momento, porque defendía la institución, y rechazo esa propuesta de los clubes, porque no va de la mano con la Federación, la Conmebol y la FIFA”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual indagaba sobre el título número 34 del Real Madrid, su nivel y su rivalidad con el Barcelona. Óscar manifestó: “Creo que Real Madrid fue superior y por eso ganó, le faltó competencia por parte del Barcelona y creo que el oyente tiene razón, tuvieron que salir a celebrar también los árbitros”. Por su parte César comentó: “Si Messi hubiera hecho los goles y Ter Stegen hubiera tapado los goles que le hicieron, hubieran ganado, pero el que hizo los 30 puntos de 30 fue el Real Madrid y por eso ganó”.

Ademas opinaron acerca de otro correo, que criticaba el nivel de la liga MLS y sostenía que hay mal arbitraje y los jugadores perdían su buen nivel jugando en el balompié estadounidense. Óscar destacó: “Me parecen exageradas las críticas del oyente, yo he seguido muchos encuentros en los que no veo mal arbitraje y reconozco que le falta mucho nivel, en comparación con ligas de Europa”. Asimismo César complementó: “Yo no comparto la opinión del oyente, creo que la liga es competitiva y tiene una estructura que difícilmente se puede encontrar en Sudamérica”.

