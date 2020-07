¿Cuál es la situación de Barranquilla frente a la COVID-19?

En Hora 20 nos vamos para Barranquilla donde se pone el foco para saber qué esta ocurriendo ante un aumento acelerado de casos de COVID-19; los problemas con el procesamiento de pruebas; la indisciplina social; y las acciones del gobierno local y nacional.

La situación en el Atlántico y precisamente en Barranquilla parece por ahora ser un coctel de varios problemas por cuenta de la pandemia. La ciudad tiene la tasa de contagio más alta, con proporción a su población; la letalidad también se mide como una de las más preocupantes; los hornos crematorios no dan abasto; los cuerpos de las personas fallecidas son equivocados; las EPS no están respondiendo a las necesidades de la ciudad y la falta de insumos para procesar pruebas ha generado un represamiento de más de 3.200 en la última semana. Aunque desde un lado positivo la ocupación en UCI ha estado disminuyendo y hoy se ubica en el 79 por ciento.

En el reporte oficial del ministerio de Salud, Barranquilla hoy contó 33 de las 187 muertes en todo el país, siendo la segunda ciudad con más muertes y 680 casos, para sumar un total de 16.951 casos positivos de COVID-19 en la capital del Atlántico. Con estos datos, la ciudad tiene el 21 por ciento de los fallecidos de todo el país, lo que la ubica en una tasa de letalidad del 6 por ciento, muy por encima del 3.5 del promedio nacional. Además, cuenta con una ocupación UCI de 110 camas. Esto son contar que todo el Atlántico, hoy ya tiene más de 30 mil casos.

En la ciudad se han procesado más de 80 mil pruebas; y en las últimas semanas se ha adelantado un plan de testeo masivo con pruebas rápidas a unas 6 mil personas principalmente en el cerco sanitario que estableció la alcaldía de 8 kilómetros de tamaño para tener un mayor control de la pandemia.

Ante este panorama, ha preocupado el represamiento de unas 3.200 pruebas, debido a la falta de insumos para que la máquina que procesa las pruebas en el Laboratorio Departamental pueda funcionar con normalidad; lo que ha reducido la capacidad en un 75 por ciento y ha obligado a tener que enviar a Bogotá las pruebas.

Otro de los problemas que se suma es la prestación de servicio por parte de las EPS que según han denunciado autoridades locales y la Defensoría del Pueblo; hay demoras hasta de 20 días para esperar los resultados de la pruebas; diez días para que se tome y demora en las respuestas que deben dar las EPS en la ciudad; se estima que al día son 60 las quejas que llegan a la Personería para hacer mayor control a las prestadoras de servicio de salud.

Y sumado a los inconvenientes de las EPS, llega los problemas sociales y una informalidad laboral cercana al 70 por ciento. En la ciudad se han impuesto unos 30 mil comparendos para que personas cumplan con las normas y solo en un puente festivo fueron intervenidas 320 fiestas.

Lo que opinan los personajes de la región

El senador de la República, Efraín Cepeda, señaló que desde la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico las cosas se están haciendo bien; consultando los aspectos técnicos y trabajando conjuntamente. Sin embargo, dijo que rechaza la estigmatización de la que ha sido víctima la región por cuenta del aumento en los casos, pues explica que en Barranquilla se tienen que mirar aspectos como el hacinamiento; el clima de la ciudad y la alta tasa de informalidad que obliga a las personas a salir para poder conseguir el sustento.

Agregó que se le ha pedido al Gobierno Nacional, desde la bancada del departamento que se agilicen procesos como la entrega de 40 ventiladores que prometieron, ya que hoy la ocupación de UCI, según el senador, en Barranquilla es del 82 por ciento y en el Atlántico del 100. También pide la entrega de insumos para que se pueda avanzar en el procesamiento de las pruebas. Ante esta solicitud, durante el programa, el viceministro Moscoso, señaló que en este momento es otra la prioridad en la entrega de ventiladores y camas UCI, a lo que el senador replicó y dijo que preocupa esta respuesta ya que la situación tanto en la ciudad como en el departamento es preocupante. Además, advirtió que tan solo hace dos noches el gerente para el COVID.19, Luis Guillermo Plata le dijo al senador que esos ventiladores se van a entregar.

Ricardo Plata, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, expuso que uno de los nudos en la región es la demora en la toma de las pruebas y en la entrega de los resultados “el virus es más rápido que nuestro sistema de salud” advirtió. Frente a ese panorama, explicó que una de las soluciones puede ser que, si la persona tiene todos los síntomas, y no se puede hacer la prueba rápido o se demora mucho, esa persona debe ser tratado como un positivo, bajo las recomendaciones; pero dice que no se puede esperar 15 días para saber si una persona es o no positivo para COVID. “Una sexta parte de contagiados son mayores de 60. Y tres cuartas partes de muertes son mayores de 60. No tratarlos a tiempo o a los de comorbilidades es muy peligroso. Tratamiento se debe hacer tempranamente” concluyó.

Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, explicó la manera como el virus tiende a comportarse y sus características; pero en el caso de Barranquilla, sostuvo que en varias localidades no se generó una especie de cultura y de advertencia, lo que generó altas tasas de contagio debido a la exponencialidad de las personas; y a que se generaran picos altos de contagio. Agregó que Barranquilla puede tener una tendencia a la baja muy pronto, pero que no deja de ser una inferencia ya que se tiene que seguir mirando cómo se comporta el contagio en la ciudad.

Frente a una posible demora de las autoridades para controlar el contagio, dijo que los primeros cercos sanitarios se hicieron en Barranquilla y en Soledad; además, se tomaron acciones preventivas tempranas en zonas, por lo que considera que no sería adecuado estigmatizar zonas como Soledad. También reveló que en los próximos días la ciudad contará con un nuevo laboratorio para poder procesar hasta 1.500 pruebas al día. Sus recomendaciones estuvieron relacionadas con seguir los protocolos y guías para evitar los contagios, lo que llevaría a reducir la ocupación en hospitales y camas UCI.