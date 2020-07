El Pulso del Fútbol, 6 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de las polémicas que se han registrado en el balompié español por las decisiones que ha tomado el VAR en los partidos del Real Madrid y el Barcelona. Óscar dijo: “Lo de las manos es el error más grande que tiene el fútbol en estos días, que cosa tan complicada y tan difícil, algunos árbitros dicen sí y otros dicen que no. No hay claridad”. Sobre el tema César agregó: “Lo que sí está claro es que el VAR está en un alto nivel de cuestionamiento, no le perdona nada al Barcelona y se lo perdona todo al Real Madrid”.

Otro de los temas tuvo que ver con la información de medios españoles, en la que se afirma que James Rodríguez habló con Zinedine Zidane para que no lo siguiera convocando. César manifestó: “Lo de James no fue un desacuerdo, simplemente hay una frialdad de Zidane por el juego de James y creo que el tema está finiquitado”. Por su parte Óscar comentó: “La decisión tomada por James tiene que ver con algo que él ya tiene listo y que no se quiere lesionar jugando algunos minutos con el Real Madrid”.

Además opinaron acerca de las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Federación Colombiana de Fútbol por problemas de un supuesto cartel de reventa de boletas en los partidos de la Selección Colombia. César resaltó: “Esto es muy grave para la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol y para el fútbol colombiano, se habla de que la reventa fue en cuatro partidos y más de 9 mil boletas”. Mientras Óscar finalizó: “Somos pocos los que en Colombia nos salvamos de la corrupción, pero hay que esperar y si no están involucrados, no tienen que preocuparse”.

