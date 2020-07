"Rangel en Junior es como James en el Real Madrid, siempre en la banca"

Michael Rangel habló sin tapujos en diálogo con el VBar Caracol, y tras su salida confirmada del América de Cali, el ‘Rompecorazones’, como es conocido popularmente, aseguró que su prioridad no será retornar al Junior de Barranquilla, que es dueño de sus derechos deportivos.

"No me veo en el esquema de Julio Comesaña y en las dos veces que he estado con él he tenido pocos minutos. (...) No encajo en el funcionamiento, en el esquema que el profesor Comesaña maneja, no es el tipo de jugador que él necesita", puntualizó Rangel.

En ese orden de ideas, el delantero colombiano buscará una oferta del exterior y confía en que, tarde o temprano, esta llegará: "Sería complicado donde no se diera la posibildiad de algo en el exterior, estoy confiado de que salga algo. Es complicado jugar en Junior. (...) Por ahí vi un meme que decía que Michael Rangel en Junior es como James en Real Madrid, que voy a estar siempre en la banca".

Además, para Rangel, el América pudo haber hecho algo más si de verdad quería comprarlo, puesto que, al parecer, Junior le ofreció facilidades en el negocio: "Tengo entendido que el Junior, no sé si sea verdad, le dijo al América que me compraran y les daba facilidades de pago, y como que no quisieron aceptar esa oferta tampoco". No obstante, dejó claro que "Sí afectó demasiado el estado económico de todos los equipos" por la pandemia de la COVID-19.

Finalmente, hizo énfasis en que al conjunto ‘Escarlata’ le puede costar que hayan salido tantas piezas clave en el equipo, como es el caso del técnico Alexandre Guimarães, Matías Pisano, el propio Rangel y la posibilidad de que Duván Vergara fiche por un club del exterior: "Lo veo complicado, si bien es cierto que para pelear el torneo colombiano tienen excelentes armas, hay que entender que son dos torneos, para la Copa Libertadores hay que tener una nómina de buenos jugadores.