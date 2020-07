En el ojo de la Fiscalía se encuentran centros médicos de Santa Marta

El pasado viernes 25 de junio la fiscalía pidió medidas cautelares de embargo a varios bienes del gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar; y del exalcalde de Santa Martha, Rafael Alejandro Martínez. Están acusados del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y de peculado por apropiación e investiga las posibles irregularidades en la demolición y construcción de 5 puestos de salud en Santa Marta: Taganga, La Paz, Bastidas, Mamatoco y la IPS La Candelaria. Dice la fiscalía, además, que pudo haber un detrimento de 5 mil millones de pesos por la falta de planeación y, en general, porque quedaron mal construidos.

Superindustria explicó medidas para nueva jornada del día sin IVA

Caicedo y Martínez, después de la decisión de la fiscalía, se defienden diciendo que los centros de salud sí funcionan, que siempre han funcionado bien, y que salvo uno, el de Mamatoco, que sigue en obra gris, los otros centros se entregaron en buen estado. En Caracol Radio examinamos cuál es la realidad de los centros de salud. Como lo mencionamos ya, uno de ellos, el de Mamatoco, nunca se terminó. El gobernador Caicedo, en entrevista con Vicky Dávila en Semana después de la decisión de la fiscalía, explicaba que la culpa no es suya, sino de la intervención que el Supersalud, Fabio Aristizabal, ordenó sobre la ESE Alejandro Prospero Reverend. El problema con esa explicación, según comprobó Caracol Radio, es que el contrato para adecuar y mejorar los centro de salud, que incluía a Mamatoco, es del 2014, según consta en la plataforma del Secop https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-122668.



El contrato es del 30 de julio del 2014. Fabio Aristizabal, el Supersalud, se posesionó en agosto del 2018, es decir, casi 4 años después de la firma del contrato.

"No hay transmisión de humano a humano": doctor sobre nueva gripe porcina

En el 2016, el 7 de noviembre, la alcaldía de Rafael Martínez suscribió otro contrato con la “Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta”, por 5.863 millones de pesos para terminar los centros de salud de Taganga, La Paz y La Candelaria. No incluyeron Mamatoco porque según el ex alcalde Martínez, con quien hablé ayer, no les alcanzó la plata. Caracol Radio también tuvo acceso a un informe de la interventoría de la ESE Alejandro Prospero Reverend encontró que el centro de salud de Taganga, otro de los 5, “presenta falla en su cubierta cuando llueve… el Cielo Raso Interno sufre consecuencias… El Cielo raso es en Dry Wall y es adverso al agua. Así mismo se ha convertido en criadero de Palomas… La planta eléctrica no fue entregada oficialmente por parte del contratista… La Poza Séptica mensualmente sufre derramamiento de aguas negras”…



Desgarrador relato de periodista que fue abusada por militares hace 25 años

Ahora,la fiscalía tendrá que probar lo que dice sobre el destino de los recursos que debían destinarse a construir unos centros de salud bien hechos y sin tantos problemas. Ellos, mientras tanto, insisten en que No hay extinción de dominio, que eso tendrá que decidirlo un juez, y que no les están respetando el debido proceso.