“No hay transmisión de humano a humano”: doctor sobre nueva gripe porcina

El Dr. Carlos Franco, se refirió a la aparición en China de una gripe porcina que tendría un alto potencial de ser pandemia y que ha prendido las alertas en el mundo. El médico explicó que no se ha detectado una transmisión de humano a humano.

“Sabemos que tiene un potencial alto de poder causar una pandemia. Se ha visto que tiene una transmisión efectiva a través de aerosoles o de contacto. No tenemos defensas contra este virus nuevo y se ha visto que ya saltó la especie, ya pasó de los cerdos a los humanos, pero por ahora no hay transmisión entre humano a humano y no necesariamente puede que ocurra”, indicó Franco.

Además explicó que se han reportado cinco casos que fueron infectados y de esos dos fueron confirmados con el código genético:

“Y estos presentaron unos paros respiratorios entre moderados y severos. Un niño de nueve años y un adulto de 46 años”.