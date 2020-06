Abogados demandarán proyecto de ley de cadena perpetua a violadores

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el abogado Iván Cancino, manifestó que junto a otros colegas de diferentes corrientes ideológicas demandarán el proyecto de ley que da cadena perpetua para los violadores, porque consideran que abre las puertas a la favorabilidad de los abusadores.

“Nosotros hemos analizado las estadísticas y estos delincuentes ocupan el cuarto o quinto lugar en reincidencia. Se dice que la impunidad va a bajar, pero está demostrado que aumentar las penas, no disminuye la comisión del delito, la prueba de ello son los feminicidios”, aseguró el penalista.

Cancino señaló que, además el hecho de que la condena quede revisable a los 25 años, permite que esto se pueda hacer incluso antes. “Es más dejaron por fuera los actos abusivos. Estos delincuentes podrán seguir tranquilos tocando a los niños sin ninguna penalidad”.

El abogado recalcó que ellos no buscan proteger al delincuente, sino que están observando que con esto no se salvaguarda al menor y por ende la impunidad no va a bajar.