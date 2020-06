El Pulso del Fútbol, 10 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del amor que tiene James Rodríguez por España y si eso influye en que no salga del Real Madrid. César dijo: “James llegó al Real Madrid como ídolo, tiene casa en Madrid y le encanta España, sería muy importante para él, continuar su carrera en otro equipo de Madrid o en España”. Sobre el jugador Óscar resaltó: “James lamentablemente esta con un contrato firmado que tiene que cumplir, a menos que lo vendan a otro club”.

Otro de los temas tuvo que ver con la situación del arquero Jefferson Martínez y la supuesta renuncia que habría presentado ante los directivos de Millonarios. Óscar manifestó: “El oyente dice que algunos representantes se tiran la carrera de algunos jugadores, cuando les aconsejan hacer cosas como renunciar a sus equipos”. Por su parte César comentó: “Yo entiendo que no fue que el arquero haya pedido un aumento y él dice que no renunció, pero yo tengo la carta de renuncia y la respuesta en la que se la aceptan”.

Además opinaron acerca de la condena que se le impuso al ex técnico Didier Luna por la demanda de la ex fisioterapeuta de la Selección Colombia femenina Carolina Rozo. Óscar destacó: “Me llamó la atención que la condena fuera por injuria y no por acoso sexual, sea lo que sea, el acoso sexual debe tener una sanción ejemplar”. Mientras César complementó: “Estuve consultando con un abogado y él me decía que la denuncia no constituía acoso y se decidió que lo que hizo Didier Luna fue injuria”.

