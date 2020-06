"Hace un mes di mi palabra para seguir en Millonarios": Jefferson Martínez

Jefferson Martínez aseguró, en diálogo con Caracol Radio, que tiene un acuerdo de palabra con Millonarios y que hasta la fecha, él sigue siendo el portero del cuadro capitalino. Martínez añadió que no entiende de dónde surgen las versiones de que no renovó con el equipo.

"Hasta el momento yo sigo siendo arquero de Millonarios", explicó el guardameta de 26 años.

🗣🧤Ⓜ @jmvalverde30 a @CaracolRadio



➡"Hasta el momento sigo siendo el arquero de Millonarios"



➡"Yo quiero seguir"



➡"Hace un mes se me hizo una oferta y di mi palabra para seguir"

El antioqueño añadio: "Millonarios me había pasado una propuesta, eso me hizo entender Ricardo Salazar, 'Pitirri', yo la acepté, di mi palabra, no entiendo por qué surgen esos rumores. A menos que haya pasado algo y yo no me haya enterado".

Sobre las negociaciones advirtió: "Millonarios me ha llamado directamente a mí, en este momento no hay ningún intermediario".

El portero enfatizó: "Mi deseo es quedarme en Millonarios, como ya lo manifesté. No entiendo de dónde sale la noticia de que no acepté las condiciones, si desde el mes pasado yo había dado mi palabra".

Y sobre la carta de renuncia presentada hace un mes, la cual ya habría sido aceptada por el equipo, explicó: "La carta de renuncia presentada es algo de protocolo, que se hace en todos los clubes, no entiendo por qué eso genera tantos problemas".