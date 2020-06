El Pulso del Fútbol, 5 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la información que vincula al entrenador español Juan Manuel Lillo como nuevo asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, teniendo en cuenta que no se destacó dirigiendo a Millonarios y Nacional en este país. Óscar dijo: “Casi todos los periodistas le dieron durísimo cuando estuvo aquí, incluso usted. Entonces Lillo ¿sabe o no sabe?”. Sobre el entrenador César respondió: “Lillo si sabe y yo lo critique cuando estuvo en Millonarios. Es que él tiene un discurso bastante encantador y nos demuestra que el éxito no solo se mide por los resultados”.

Otro de los temas tuvo que ver con la eficacia que ha tenido la Selección Colombia en las últimas tandas de penales que ha disputado y las variables que han influido en los resultados de las mismas. Óscar manifestó: “Todos en el mundo desperdiciaron penales alguna vez en su vida, porque la presión mortifica y por eso es necesario practicar”. Mientras César comentó: “No creo que sea una lotería, para patearlos bien, se tienen que haber entrenado, porque en el cobro se está mostrando un estado de confianza”

Además opinaron acerca del rumor que vincula al entrenador venezolano Rafael Dudamel con el América de Cali, luego de conocerse la salida del técnico Alexandre Guimaraes. Óscar resaltó: “A mí sí me gustaría que llegue, pero hay que irse despidiendo de esa posibilidad porque hablé con directivos del América y me dicen que no va a llegar”. Mientras César finalizó: “Recuerde que Dudamel llega del fútbol de Brasil que paga muy bien y luego de haber hecho una buena campaña con la Selección de Venezuela”.

