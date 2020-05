"La prensa colombiana no cubría la Fórmula 1 porque no era fútbol": Montoya

El piloto colombiano, Juan Pablo Montoya, fue uno de los invitados especiales en los micrófonos del VBar Caracol, donde relató sus inicios en el automovilismo, el tan recordado paso por la Fórmula 1, la relación con su hijo Sebastián y los objetivos que se propuso de cara al futuro.

Si algo tiene claro Juan Pablo Montoya es que ha tenido una gran carrera, y por ello, si bien no siente tener deudas pendientes, su gran ambición es seguir la línea victoriosa que siempre lo ha caracterizado: "No me falta ganar nada, he ganado todo lo que quiero. Pero a mi me gusta ganar, y si algo más que ganar, que me lo pongan", precisó.

Respecto a sus inicios en el automovilismo, Juan Pablo aseguró no deberle nada a nadie, pues todo lo que hacía era por sí mismo y por la pasión que perseguía y que, hoy en día, se mantiene intacta. Sin embargo, no desconoció que le hubiera gustado recibir mayor apoyo en Colombia:

"Nunca lo hice por la prensa colombiana. Yo lo hice porque me gustaba a mi correr. Hubiera sido bueno que a uno en Colombia lo hubieran apoyado más y hubieran creído más en uno. Era complicado porque no era fútbol", aseveró.

En su paso por la Fórmula 1 volvió a enfatizar en aquello que lo aburrió para definitivamente dejar la categoría a mediados del 2006 cuando corría con la escudería McLaren: "La política me aburrió de la Fórmula 1, era muy pesada. La verdad no era el ambiente que yo quería. La oportunidad de ir a Nascar fue un buen momento". Aún así, si le preguntan cuál fue el momento más especial que vivió en la F1, el colombiano ‘la tiene clara’: "Ganar el Gran Premio Mónaco [2003] fue espectacular, significó mucho para mi ese titulo, era un deseo".

Respecto a la relación con su hijo, Sebastían, quien está siguiendo sus pasos en el mundo automovilismo y que esta temporada debutó en la Fórmula 4 con el equipo Prema Powerteam, Juan Pablo enfatizó que no ha sencillo aprender a diferenciar el rol entre papá y entrenador.

"Son dos animales diferentes. Es complicado porque la relación con sebastián es muy buena, pero a veces se enrreda la parte entre papá y entrenador. pero cada vez vamos mejorando", y añadió en qué le ha recalcado a él para mejorar durante las carreras: "Yo creo que una de las cosas son aprendera manejar la paciencia, tomar muy buenas decisiones. Eso fue lo que me pasó a mi. Por el calor del momento tomaba malas decisiones. Y la idea es poderle enseñar a él a tomar mejores desiciones", expresó.

Hablando de los que se viene para su futuro, el colombiano precisó que "en el 2021 ojala siga en el mismo programa, hay que tener un poquito de paciencia haber que se decide", dejando claro, además, que "por ahora no tengo presupuestado correr las 24 Horas de Le Mans, pero hay que esperar que pase con mi contrato y otras cosas".

Finalmente, Montoya se animó a dar el Top 5 de los mejores corredores en la historia del automovilismo: "Para mi los mejores pilotos son: Ayrton Senna, era un gran fanático de él, Michael Schumacher, Jim Clark, Juan Manuel Fangio y Lewis Hamilton", concluyó.