"Quiero seguir en Santa Fe, pero tengo claro que quiero jugar": Seijas

Luis Manuel Seijas ha tenido una larga historia de amor con Independiente Santa Fe completando ya su tercer ciclo en el conjunto ‘Cardenal’ y dejando consigo varios títulos nacionales e internacionales, entre los que destacan una Liga (2014-II), una Superliga (2015) y la recordada Copa Sudamericana (2015). Pero, ¿llegó el fin a su vínculo con la institución? El venezolano respondió en el VBar Caracol.

"Sí claro, continuar en Santa Fe es mi primera opción aunque sí tengo claro que quiero seguir jugando. Por un tema de relación y por un tema de cariño mi intención es quedarme en este club. Después de la lesión no quisiera irme sin poder jugar", aseguró Seijas en primera instancia.

Incluso, para el volante, que ha disputado tres Eliminatorias Sudamericanas con la Selección venezolana, todavía tiene gasolina en el tanque para aportarle al ‘León’ cuando se reanuden las competencias ante la pandemia de la COVID-19: "Yo pienso que sí tengo un cupo en el equipo, y si no me lo gano. Yo sé que parto de atrás y también estoy consciente de que el equipo viene acoplado y toca saber entender. Pero sí creo que pueda aportar bastante en el equipo", enfatizó.

Respecto a los técnicos con los que ha compartido en el vestuario de Santa Fe, Seijas se inclinó con uno que lo marcó particularmente: "Gerardo Pelusso es el mejor técnico que yo he tenido, por su manera de ver el fútbol y su manera de ser claro. Y por entender que en el futbol no solo se ataca y que aveces la victoria se da con otras cosas. Si llego a ser técnico, Gerardo tendrá en mi una influencia muy grande".

Finalmente, un mensaje esperanzador para la hinchada ‘Cardenal’ quedó tras la conversación, y es que las negociaciones por extender su contrato con Santa Fe van por buen camino: "El tema está muy avanzado. Yo entiendo la situación del club y me encuentro en una situación en la cual pueda acoplarme y adaptarme. La pandemia no es la única por lrazon por la que le he dado una mano al club. Estamos muy cerca, siento que vamos a terminar en buen puerto y para mi felicidad poder seguir en un club que amo", concluyó.