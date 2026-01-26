Cartagena de Indias renueva su adhesión a la Red Mundial de turismo religioso

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), el escenario más importante para la industria turística iberoamericana, Cartagena de Indias oficializó la renovación de su adhesión a la prestigiosa Red Mundial de Turismo Religioso. Esta acción estratégica reafirma el compromiso de la ciudad por diversificar su oferta y consolidarse como un epicentro de patrimonio espiritual y cultural en América Latina.

La renovación de este vínculo es un paso fundamental para la internacionalización del patrimonio religioso de Cartagena. Pertenecer a esta Red permite a La Heroica conectarse con circuitos internacionales de peregrinación, acceder a cooperación técnica especializada y promocionarse ante un nicho de mercado de alto valor.

Un segmento que mueve al mundo

El turismo religioso no es un nicho menor; es un motor económico global. Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y datos de la Red, este segmento moviliza a más de 330 millones de personas anualmente alrededor del mundo, generando un impacto económico significativo en las comunidades locales y promoviendo la conservación del patrimonio material e inmaterial.

Cabe destacar que Cartagena de Indias fue la segunda ciudad de Colombia en ser aceptada en esta selecta organización, un hito que valida la riqueza de su historia religiosa. Esta adhesión fue posible gracias al trabajo articulado con la Arquidiócesis de Cartagena y al impulso de su arzobispo, monseñor Francisco Múnera Correa. Al renovar su adhesión, Cartagena mantiene su estatus junto a otros destinos de peregrinación de talla mundial que integran la red, tales como:

- Fátima (Portugal)

- Lourdes (Francia)

- Santiago de Compostela (España)

- Ciudad de México (Basílica de Guadalupe)

Impulso estratégico previo a las grandes festividades

Esta ratificación llega en un momento coyuntural para la ciudad. La membresía fortalece uno de los segmentos priorizados en el plan de promoción turística, en el marco de las tradicionales Fiestas de la Virgen de la Candelaria, patrona de los cartageneros, que congrega a miles de fieles en el Cerro de la Popa.

Asimismo, la noticia sirve como preámbulo de lujo mientras la ciudad se prepara para vivir su Semana Santa, reconocida por la solemnidad de sus procesiones, la riqueza de sus templos coloniales y una agenda cultural que fusiona fe, arte, gastronomía, cultura y deporte.

“Cartagena preserva un patrimonio vivo de fe a cielo abierto. Renovar nuestra pertenencia en la Red Mundial de Turismo Religioso es la validación de que somos un destino de talla mundial capaz de tocar el alma de los viajeros, sean peregrinos o turistas. Nuestra arquitectura religiosa, el testimonio de santos como San Pedro Claver y Santa María Bernarda, y nuestras tradiciones vivas nos hacen únicos. Es nuestra historia de fe, uno de los puntos que nos permite ofrecer una experiencia transformadora. Estamos listos para recibir a los peregrinos del mundo con la calidez que nos caracteriza”.

Con esta renovación en FITUR 2026, Cartagena de Indias demuestra que su historia sigue viva y que su patrimonio religioso es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del turismo en la región.