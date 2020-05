Perfilamientos ilegales: ¿Qué pasa con la inteligencia militar?

En Hora 20 un análisis a la investigación de la revista Semana que revela los perfilamientos y seguimiento que presuntamente se estaban haciendo desde oficinas de inteligencia del Ejército a periodistas, políticos de oposición, directores de oenegés y funcionarios del actual gobierno. También una mirada a cómo hacer un desconfinamiento de manera organizada cuando termine el aislamiento obligatorio el próximo 11 de mayo.

El pasado viernes primero de mayo se sumó a la lista como una de las fechas en las que el Ejército y la inteligencia del país vuelve a estar en el ojo de la opinión pública. Ese día la revista Semana reveló en exclusiva el seguimiento informático que se estaba haciendo por parte de organismos de inteligencia del Ejército con el fin de organizar un perfilamiento de al menos 130 personas, entre los que están periodistas, oenegés, sindicalistas, políticos de oposición, militares, abogados y hasta funcionarios del actual gobierno.

Según la publicación, organismos de inteligencia al mando del Comando de Apoyo Militar y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar, estaban desarrollando desde febrero de 2019, hasta principios de diciembre del mismo año una serie de carpetas con al menos 15 páginas que incluía información personal, direcciones, contactos, investigaciones realizadas, y hasta las infracciones de tránsito. Esta información era recolectada a través de herramientas de inteligencia militar, pero hasta el momento se desconoce por qué y con qué objetivo estaban siendo perfiladas estas personas.

Según las fuentes de la publicación de Semana, varios de estos ejercicios de “perfilamiento” se hicieron con ayudas económicas entregadas por Estados Unidos gracias a la cooperación entre ese país y Colombia. Se estima que son cerca de $400 millones de dólares que debían ser invertidos en equipos y desarrollo de inteligencia militar con el fin de investigar actos de terrorismo y narcotráfico, pero estos recursos terminaron siendo destinados a investigar periodistas y opositores.

Horas antes de que se conociera la investigación de Semana, el ministro de Defensa anunció que 10 oficiales del Ejército serían retirados del servicio en el marco de una investigación que se desarrollaba desde enero por el “presunto uso irregular de las capacidades de inteligencia del Ejército”, hecho que al parecer poca relación tiene con las denuncias hechas horas después. Frente a las nuevas revelaciones, el ministro de Defensa ha dicho que se desarrollarán todas las investigaciones pertinentes del caso. El presidente Duque ha dicho que su instrucción es “llegar al fondo de los perfilamientos hechos por la inteligencia; para conocer los autores materiales e intelectuales de este tipo de prácticas”

Desde las Fuerzas Militares, los generales Luis Fernando Navarro y Eduardo Zapateiro han dicho que se adelantarán las investigaciones para conocer de dónde vinieron las órdenes para hacer perfilamiento a cerca de 130 personalidades; también dicen que estas no son actuaciones inscritas y que no habrá tolerancia con la corrupción.

Desde el periodismo la situación se ha mirado con extrema gravedad, ya que se considera un acto de violación a la libertad de prensa. Distintos organismos como la FLIP, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y diarios como el New York Times han mostrado preocupación por estos actos y han pedido al gobierno que se aclare lo más pronto a quién le interesaba esta información y por qué los periodistas son considerados como enemigos. Por su parte, un grupo de 25 congresistas anunciaron que llevarán este caso ante organismos internacionales encargados de proteger derechos humanos, además consideran que “el rechazo del presidente Duque a estos hechos es meramente retórico”

Lo que dicen los panelistas

Alejandro Santos, director de la revista Semana, apunta que este capítulo de las carpetas de perfilamiento hechas a través de aparatos de inteligencia que fueron donados por organismos internacionales gracias a la cooperación, hace parte de los hechos ya revelados en ocasiones anteriores que se vienen denunciando desde el año pasado.

Señala que ha tenido algunas conversaciones francas con el ministro Trujillo y con el comandante Zapateiro en las que se ha manifestado lo que ha ocurrido, agrega que desde el ministerio de la Defensa se ha tenido la disposición para llegar a las últimas consecuencias. Pero piensa que las investigaciones se han dilatado y demorado, lo que no ha permitido que los hechos se esclarezcan con mayor celeridad. También revela que ambos tenían conocimiento de la publicación sobre los perfilamientos ilegales y que fueron consultados para que dieran su propia versión.

“Este nuevo capítulo de perfilamientos involucra a muchos personajes que han hecho investigaciones en el pasado que involucran al Ejército en distintos episodios. Lo que realmente esta pasando es que hay unas personas al interior del ejercito y de inteligencia que el año pasado de empoderaron e hicieron irregularidades, desviaron la inteligencia y terminaron haciendo este tipo de cosas”.

Aclara que estas investigaciones y denuncias no se hacen para afectar o desprestigiar a una institución como el Ejército; por el contrario, dice que lo que se busca es eliminar y sacar a las personas y elementos que le hacen daño a las Fuerzas Militares. Por último, piensa que este es uno de los momentos en los que necesita de la mejor y mayor inteligencia que el país ha desarrollado en el pasado para dar fuertes golpes al crimen organizado y narcotráfico.

Juanita León, periodista, directora de La Silla Vacía, comenta que uno de los aspectos más importantes de todo este escándalo es que no hay una responsabilidad política clara por el mal uso de los recursos que están bajo el mando del ministro de Defensa. Dice que sus respuestas no son claras y que al parecer va dejando todo en manos de la Fiscalía y la Procuraduría. Para la periodista son válidas y necesarias las respuestas frente a las preguntas de ¿Quién solicitaba la información? ¿A quién se la estaban enviando? Y agrega que el ministro Trujillo no se puede seguir escudando en que Jorge Mario Eastman estaba en las carpetas de los perfilados.

Frente al caso de Eastman dice que una de las razones de su perfilamiento es una reunión que él tuvo en Semana, cuando la revista publicó hace algunos meses otros escándalos que comprometían al Ejército, dice que eso pudo haber generado desconfianza en algunos sectores, incluso en el propio Centro Democrático.

También critica la actitud del Estado al decir que no tolerarán estos hechos, pero “siguen teniendo al mismo comandante de las FFMM e iban a mandar a Nicacio Martínez a la OTAN; no entiendo que es no tolerar los abusos.” Agrega que gran parte de la contrainteligencia del país se está haciendo a través de publicaciones como las de Semana y que la inteligencia que se está haciendo es pobre y dice “creen que siguiendo periodistas van a llegar a la guerrilla o a los actores ilegales”

Por último, considera que la relación con Estados Unidos está en juego y que las consecuencias de las últimas denuncias pueden ser grandes. Dice que eso en parte puede explicar la salida de algunos militares, con el fin de demostrar que sí se esta haciendo algo para sanar la corrupción desde algunas unidades del Ejército.

Para Jaime Arrubla, abogado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, queda la sensación que en el ministerio de Defensa se enteraron de que la investigación de Semana venía en camino y para tratar de neutralizar y demostrar que hay un avance en materia de las investigaciones sobre las irregularidades en las Fuerzas Armadas. Agrega que esta fue una estriega para no quedar al descubierto frente a las revelaciones de la revista y dice que al ministro ampararse en la discrecionalidad y al no dar explicaciones claras sobre los 11 militares que fueron retirados, pero dice que esa no es una decisión como consecuencia de una investigación administrativa que no conocemos.

Frente a los perfilamientos dice que es una ignorancia supina lo que se hace frente a la inteligencia. Agrega que el país esperaría que se investigaran a grupos armados, narcotraficantes y elementos que en realidad pongan en peligro la seguridad del Estado; dice que “esto son ganas de algunos por hacer pinitos frente a alguien” y que la inteligencia que se está haciendo además de que no se le debe hacer a periodistas y personas del Estado, queda mal hecha “tiene más información Google que las carpetas, eso es plata mal botada”

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, considera como lamentable el hecho que desde la inteligencia militar se desarrollen acciones de perfilamiento y seguimientos, además dice que estos hechos afectan la reputación de la institución. Añade que si hasta el momento no se sabe quién dio la orden, es porque lo que ha venido ocurriendo no corresponde a una orden operacional, lineamientos que incluye la ley de inteligencia, la cual establece los mecanismos para hacer estas investigaciones.

Es lamentable este escandalo que afecta la reputación del ejercito. También dice que no se puede caer en la generalización de que todo el Ejército es torcido o que toda la inteligencia que se hace es pobre.

Frente a la relación con Estados Unidos y la forma como se puede ver afectada, dice que una ventaja entre estas dos naciones siempre ha sido tener una agenda coordinada y bipartidista en la lucha contra el narcotráfico; por eso, dice que desde el ministerio de la Defensa ya se tuvo que haber activado frente al Consejo de Seguridad de EE. UU., con el Comando Sur y con el Congreso gestiones para aclarar lo que ha venido ocurriendo en el interior de la inteligencia militar.