El Pulso del Fútbol, 29 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la pregunta de un oyente, en la cual sugería la utilización de algunas prácticas del atletismo en los jugadores sudamericanos, para igualar el nivel físico de los futbolistas europeos. Óscar dijo: “No hay que sacar nada del atletismo, lo más importante es y siempre será, aprovechar la cantera de cada uno de los equipos de nuestro país”. Sobre el tema César complementó: “Estoy de acuerdo, la cantera es la que hay que trabajar, porque es la que hace que este negocio salga adelante”.

Otro de los temas tuvo que ver con Juan Guillermo Cuadrado y su inclusión en algunas transferencias entre la Juventus y otros clubes de Europa. César manifestó: “Se habla de que Cuadrado puede ir al Barcelona en el negocio de Arthur”. Óscar preguntó: “¿Usted en el Barcelona lo colocaría de lateral o de interno por derecha? Porque la verdad es que ese equipo está negociando un buen ataque y por eso no lo veo en esa posición”. César respondió “Creo que en las dos posiciones, de lateral tiene cabida y de interno también, porque Rakitic va de salida”.

Además opinaron acerca de Alfredo Morelos y los rumores de transferencia que tiene actualmente. Teniendo en cuenta que se ha hablado de ofrecimientos hasta de 40 millones de euros. Óscar resaltó: “En esta semana he dado varias informaciones sobre dinero que han ofrecido por los jugadores colombianos en Europa y usted siempre me sale al paso y me dice que no”. César destacó: “No es que le salga al paso, es que simplemente no puedo creer que den 40 millones de euros por el delantero de un equipo escocés”.

