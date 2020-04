“Un héroe con hambre no trabaja”: auxiliar de enfermería

Saidy Franco, auxiliar de enfermería de la clínica Rafael Calvo de Cartagena dijo que siguen en el cese de actividades y “con los brazos caídos hasta que nos escuchen”.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy manifestó que “nosotros hacemos todo el esfuerzo por llegar al sitio de trabajo".

Dijo que desde hace cuatro meses no les pagan el salario ni les dan dotación de uniformes. Tampoco han pagado retroactivos, ni vacaciones a las más de 100 personas que hacen parte de la planta. Explicó que por el momento las urgencias vitales siguen funcionando y atendiendo a los que están hospitalizados.

“No estamos recibiendo pacientes que no sean una urgencia vital", contó. De acuerdo con Franco, entre las explicaciones que les dan a los empleados para que no se paguen los salarios es que las EPS no están pagando y adeudan mucho dinero a la clínica.

“Nosotros también tenemos familia, tenemos miedo de traer la pandemia a la casa”, manifestó.