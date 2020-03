Colombia entró a la etapa de mitigación del coronavirus

El Ministerio de Salud confirmó que luego de superar las etapas de prevención y contención, Colombia entró en el periodo de mitigación del Covid-19, luego de que superara la barrera del 10% de los casos confirmados sin que se les conozca un nexo epidemiológico.

“Esto significa que en más del 11% de los 798 pacientes confirmados con Covid-19, no se conoce aún como contrajo el virus. Lo cual, si bien no es favorable ni desfavorables; sí permite determinar que los casos no se dispararon a los niveles que pudo haber llegado”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruíz.

Básicamente en esta etapa, la de mitigación lo que harán las autoridades de salud es fortalecer la estrategia sanitaria para atender a las personas en mejores condiciones, lo cual también obligará a seguir tomando medidas para mantener el número de casos lo más bajo posible.

Para próximas medidas, sostuvo, se debe seguir el comportamiento de la epidemia en este momento y así poder analizar cuáles son las más adecuadas. “A los niños los tendremos en casa por lo menos hasta el 20 de abril y a los mayores de 70 años hasta el 30 de mayo. Pero de acuerdo a cómo se presente la curva iremos tomando decisiones”, afirmó.