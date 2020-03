62.5% de aeropuertos no tienen condiciones de prevención de pandemia

Tras una inspección de la Contraloría General a los aeropuertos en las ciudades capitales se evidenció que hay graves fallas en la detección y prevención de pandemias. es decir, que las deficiencias llegan al 93%

El vicecontralor General, Ricardo Rodríguez explicó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que Colombia tiene 16 aeropuertos que son manejados por la Agencia Nacional de Infraestructura y 53 aeropuertos que los maneja la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

Los protocolos internacionales para los aeropuertos señalan que se deben atender correctamente la detención de viajeros enfermos; se debe hacer un interrogatorio a los viajeros sospechosos; Se tiene que hacer una notificación ya sea en tierra o desde las aeronaves y se debe tener condiciones de alistamiento de los viajeros sospechosos.

“El 62.5% de los aeropuertos visitados no tienen condiciones básicas o vitales para poder contener estos cuatro aspectos". Es decir, no tienen información, no tienen personal suficiente y si bien se encontraron algunos protocolos, no han sido adaptados como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.

El Aeropuerto El Dorado en Bogotá, que es el principal del país, registró para el 2019 un movimiento de 4.5 millones de pasajeros extranjeros y 9.7 millones de pasajeros nacionales, tiene un protocolo general pero no para condiciones de pandemia como la que vive el país y pese a la emergencia no se ha actualizado, además no tiene herramientas de información .

“Y eso nos preocupa mucho porque al no tener información se reducen las condiciones de conciencia, recordemos que aquí estamos frente a una situación de autocontrol, de autocuidado. No hay información legible, oportuna y la opinión pública ha podido ver que las personas que han tenido un viacrucis en el aeropuerto se quejan de la falta de información”, afirmó.