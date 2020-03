Claudia López: simulacro obligatorio de aislamiento durante fin de semana

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció simulacro de asilamiento para este fin de semana en la capital. Dijo que habrá restricciones a la movilidad desde el viernes 20 al lunes 23 de marzo.

López también indicó que esta pandemia no va a durar semanas, “esta es una situación que va a durar por lo menos un año”. Afirmó, además, que en la capital no habrá toque de queda porque es una medida que por ahora no es necesaria.

“Pedimos a la gente que se quede en casa. Eso tiene implicaciones en el bienestar económico para muchas familias. Crearemos un sistema unificado de transferencias para entregar los servicios dirigidos a población vulnerables”, sostuvo.

De igual forma, afirmó que las reglas definitivas para el simulacro las entregará este jueves 19 de marzo. “Este es un ejercicio de experimentación y preparación colectiva”.

“El simulacro es para preparamos por si algún día tocara. La idea es entender la logística de quienes no deben salir y los que no pueden”, agregó la alcaldesa, que, además, dio a conocer que con las medidas que se han tomado se ha logrado “reducir la aglomeración más grande de Bogotá que es Transmilenio en un 36%”.