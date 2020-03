Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés). En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de enfermedades en China.

Los casos de la COVID-19 se han reportado en un número creciente de países, incluyendo Colombia. Los grupos de salud pública como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, están vigilando la situación y publicando actualizaciones en sus sitios web. Estos grupos también hacen recomendaciones para prevenir y tratar esta enfermedad.

Mayo Clinic responde las preguntas más frecuentes sobre el COVID-19, un virus que ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La enfermedad se llama enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19).

¿Qué es exactamente el coronavirus?

El COVID-19 es una enfermedad viral recientemente identificada en la familia de los coronavirus, pero puede llegar a ser más grave y propagarse fácilmente. El diagnóstico es difícil porque comparte varios síntomas con la influenza.

¿Cómo se transmite COVID-19?

Se cree que COVID-19 se propaga de manera similar a la influenza. Es decir, se propaga de persona a persona a través de las gotas respiratorias de la tos o el estornudo de una persona infectada. Estas gotas pueden alcanzar superficies de hasta 1,8 metros de distancia y pueden extenderse a otras personas después de que entren en contacto con la infección a través de sus manos y luego toquen su cara.

¿Puedo contagiarme con COVID-19 a través del contacto con un objeto en lugar de una persona?

Sí, puede infectarse con COVID-19 a través de un objeto si la superficie de ese objeto tiene virus vivos. Se desconoce cuánto tiempo puede vivir el virus fuera de un organismo. Las estimaciones de expertos varían desde unas pocas horas hasta nueve días, según el tipo de superficie, la temperatura ambiente y el entorno.

¿Puede una persona tener COVID-19 sin tener síntomas?

Si, ya existen varios casos de personas que han salido positivos en el virus pero que no han desarrollado los síntomas de la enfermedad respiratoria como tal.

¿Existe una vacuna para COVID-19?

Actualmente no hay vacuna para COVID-19. Los Institutos Nacionales de Salud están desarrollando una vacuna, pero no estará lista y aprobada para su uso durante al menos un año o más.

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19?

Si tiene síntomas de COVID-19, llame a médico u hospital local y pregunte cuál es la mejor manera de ser evaluado. No vaya a su proveedor de atención médica de urgencia u hospital sin llamar primero.

¿Cómo se trata a un paciente por COVID-19?

La premisa básica de prevenir la transmisión de la enfermedad es identificar a los pacientes que muestran síntomas, aislar a esos pacientes de los demás para una evaluación adecuada e informar al personal y las autoridades apropiadas para una respuesta adicional.

Si las personas aparecen con síntomas, se les pedirá que usen una máscara y que respondan una serie de preguntas sobre su salud y sus viajes. Según sus respuestas y signos vitales, se aislarán de otros pacientes mientras se pueden verificar los resultados de la prueba COVID-19. Esto podría tomar varios días.

Los pacientes que dan positivo para COVID-19 son aislados y tratados. Actualmente, no existe un tratamiento antiviral para COVID-19. Se toman intervenciones específicas en casos más severos, o con pacientes con sistemas inmunes comprometidos o enfermedades complejas.

¿Qué puedo hacer para evitar COVID-19?

Para evitar este virus las personas deben: • Mantener sus manos limpias. • Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. • Cubrir su tos y estornudos para evitar que los gérmenes se propaguen a otros. • Limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto de manera rutinaria. • Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. • Quedarse en casa cuando esté enfermo.

¿Debo usar tapabocas?

Con respecto a si debe usar una máscara facial o tapabocas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionaron una guía donde indica que no se recomienda que las personas que están bien se utilicen tapabocas para protegerse de las enfermedades respiratorias, incluido COVID-19.

Solo debe usar una máscara si un profesional de la salud lo recomienda. Las personas con COVID-19 deben usar tapabocas al mostrar síntomas. Esto es para proteger a otros del riesgo de infectarse. El uso de máscaras faciales también es crucial para los trabajadores de la salud y otras personas que cuidan a alguien infectado con COVID-19, bien sea en casa o en centros hospitalarios.