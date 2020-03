Andrés Andrade se refirió a sus posibilidades de estar en la Selección

Andrés 'El Riflecito' Andrade, se encuentra viviendo un maravilloso momento desde que llegó a Atlético Nacional, pues se encuentra marcando goles, aportando asistencias y siendo uno de los destacados del equipo en partidos como el 'Clásico Paisa' frente al Medellín. Todo esto, lo ha puesto no solo en boca de los fanáticos de la Selección Colombia, sino también de su técnico Juan Carlos Osorio, quien también señaló que es uno de los mejores del fútbol colombiano y merece una oportunidad en la 'tricolor'.

Frente a eso, el atacante del cuadro paisa se mostró ilusionado con la posibilidad de ser tenido en cuenta por Carlos Queiroz: "Estar en la Selección es un sueño que siempre he tenido, desde pequeño, y no lo he podido conseguir. Eso es lo que estoy luchando cada día que me toca jugar. Cada que salte a la cancha voy a tratar de hacer eso… de conseguir cumplir ese sueño de llegar a la Selección".

El jugador de 31 años que ya jugó en el fútbol colombiano con el Deportes Tolima y partió al fútbol mexicano para seguir con su carrera, nunca ha sido tenido en cuenta con el combinado patrio. Por tal razón, no se atrevió a decir si será o no convocado, pues simplemente ora para que así sea.