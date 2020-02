El delantero de 27 años, Wilfrido de La Rosa, señaló que si bien en Tolima fue goleador Sub 20, después de una lesión no tuvo minutos y tuvo que salir a buscar suerte en otros equipos. Ahora, está siendo parte importante en el buen regreso a primera división que ha tenido el Pereira y analizó el clásico ante el Once Caldas.