Andrés Amaya tras su llegada al Inter: "con trabajo las cosas se van dando"

El joven futbolista colombiano Andrés Amaya se convertirá en nuevo jugador del Internacional de Portoalegre. El ex Atlético Huila ya se encuentra en territorio brasileño para unirse a su nuevo club, en la que será su primera experiencia a nivel internacional.

El santandereano de 18, que se unirá al equipo sub-20 del 'Inter', dialogó con El VBAR de Caracol Radio sobre este paso en su carrera.

"Gracias a Dios con trabajo las cosas se van dando. Me siento mejor como mediocampista, me gusta llegar al arco y también asistir a mis compañeros", comentó Amaya.

Sobre su llegada a territorio brasileño declaró: "Ya estoy en Brasil, pero por ahora no me he comunicado con nadie del primer equipo".

Amaya debutó en el Atlético Huila en 2017 y registró siete anotaciones con el cuadro 'Opita'.