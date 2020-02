El Pulso del Fútbol, 25 de febrero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la decisión de Tite, técnico de la Selección de Brasil, de no llevar la nómina titular, sino a los juveniles a la Copa América 2020. César opinó: “yo creo que es una falta de respeto que un equipo sudamericano, no traiga a la selección principal, pero es culpa de la CONMEBOL, hemos tenido muchas Copas América seguidas y no es tan fácil que los clubes presten a los jugadores”. Óscar agregó: “esto lastima al torneo y lastima a la sede que es Colombia y si Brasil viene con los suplentes, Colombia está obligada a jugar la final de la Copa América”.

Otro tema que se trató, fueron las supuestas declaraciones de James Rodríguez a Carlos Queiroz, de que tiene que ser titular si lo convoca a la Selección Colombia. César dijo: “James no le puso condiciones a Queiroz y el técnico nacional está bastante molesto con la noticia, el dialogo fue cordial y constructivo y le dejo un programa en el proceso de recuperación para que lo siguiera de cara a la eliminatoria” y destacó: “James viniendo a la Selección Colombia, va a tener sin duda la posibilidad de actuar en la eliminatoria y es una manera de demostrarle a Zidane que está en buena forma futbolística”.

Además, hablaron sobre sus favoritos para el partido de ida de los octavos de final, de la UEFA Champions League, qué enfrentan SSC Napoli frente al FC Barcelona, en el que se espera la titularidad y una gran actuación de David Ospina. César mencionó: “El duelo es entre Ospina y Messi recordando lo que sucedió en la Copa América 2019, yo voy con Nápoles, ese equipo es bravo de Local”. Óscar finalizó: “me daría pena si me escucha Ospina, pero yo voy con el Barcelona, voy a ver el partido con tristeza, porque en la portería a la que van a llegar los goles, va a estar el colombiano David Ospina”

