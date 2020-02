Matías Rodríguez: ''Es una locura la sanción por 52 millones''

Matías Rodríguez habló para el VBar Caracol sobre la sanción que le impuso la Dimayor, por el partido del 8 de febrero ante Alianza Petrolera, por simulación y ''Contribuir en un error de juicio" como se estipula en el reglamento.



El volante Argentino aseguró, ''La verdad me tomó de sorpresa, es algo injusto porque no fue una simulación, yo no intenté engañar al arbitro, ni tampoco simular nada. Esto es una locura''. En consecuencia el Cúcuta Deportivo intentará apelar la decisión de la Dimayor.



Rodríguez aseguró que su abogado ya está trabajando en el caso y que le parece una injusticia; cabe aclarar que el volante hace parte de la lista de nueve jugadores sancionados.