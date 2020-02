El arranque del Junior de Barranquilla en la Liga Betplay no ha sido el esperado, pues los resultados no han sido los mejores teniendo en cuenta la nómina con la que cuenta. Miguel Ángel Converti y Álex Comas, dos ex jugadores del equipo, analizan su actualidad. Sin embargo, ambos coinciden en que sin lugar a dudas el Junior clasificará a las rondas finales.