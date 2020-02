Javier López denuncia que Cúcuta no le paga desde hace cuatro meses

Pese a que las denuncias en contra de Jose Augusto Cadena por su incumplimiento a los jugadores, son constantes. La situación parece no cambiar y uno de los jugadores del Cúcuta Deportivo aseguró que en lo que va corrido del año no ha recibido ningún salario.

En diálogo con el VBar de Caracol Radio, el jugador que se recupera de una fractura, expresó su situación y aseguró que llevará su caso al Ministerio del Deporte ""Es que es una situación complicada, porque nosotros no estamos robando a nadie, solo estamos pidiendo el pago a nuestro trabajo".

El jugador que está incapacitado, dijo que el Cúcuta Deportivo cobra ante la ARL pero esta plata no ha llegado a sus cuentas ""No nos podemos quedar callados, es algo que ya trabajamos (...) Ahora tenemos que dirigirnos a Coldeportes para que nos ayuden, porque no ha pasado nada".

"Nadie nos ha dado la cara, si Cadena no da el aval para que paguen es difícil, nos tocó recurrir a otras vías" finalizó el defensor.