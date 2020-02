Linda Caicedo: “La idea es seguir mi carrera deportiva en el extranjero ”

El Deportivo Cali, pese a no tener claro el futuro de la Liga Femenina en Colombia, empezó a estructurar lo que será su equipo femenino. Por ahora la única contratación del equipo 'azucarero' es Linda Caicedo, de gran 2019 con el América de Cali donde fue campeona y figura.

La jugadora habló con el VBar de Caracol Radio sobre su nuevo club "Todo ha salido bien, tengo un buena relación con la institución". La jugadora de 14 años fue la jugadora más desequilibrante en el equipo que se impuso a Medellínen la gran final de la Liga Águila Femenina.

Sobre su participación con la Selección Colombia en el próximo Sudamericano Sub 17 expresó "'Mañana me uno a la Selección Colombia sub 17 y tratar de hacer el mejor papel en el sudamericano".