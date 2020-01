El Pulso del Fútbol, 29 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de la Liga BetPlay, Once Caldas contra Átletico Bucaramanga, encuentro que quedó 1-1 en Manizales. César dijo: “figura Roberto Ovelar, al Once le sigue costando definir, tuvo la mayor posesión de la pelota, cuatro o cinco oportunidades para resolver el partido, tres de ellas muy claras”. Óscar señaló: “Caldas perdió cuatro puntos de local en dos partidos, la asistencia fue muy floja y ambos equipos llevan dos fechas sin ganar”. César finalizó: “el problema de Once Caldas es que sigue sin meterla, y si uno no la mete es muy difícil ganar”.

Otro tema que se trató, fue la respuesta al correo de un oyente, en el que pregunta si el vestuario de Millonarios está roto, debido al cambio tempranero de Felipe Banguero en el partido frente a Deportivo Pasto. César destacó: “me parece que es muy anticipado e inexacto decir que el vestuario se rompió, Gamero tiene toda la libertad de sacar a Banguero, era un desastre en la cancha, por su banda llegaron los dos goles del Pasto” y agregó: “un director técnico no puede dejar a un jugador que es un desastre en la cancha simplemente por temor a una represalia”.

Además, hablaron sobre la nueva falla eléctrica en el Estadio Centenario en la ciudad de Armenia, durante un partido del Torneo Preolímpico. Óscar manifestó: “eso pasa hasta en los mejores estadios, no somos Europa, somos un país con problemas y necesidades, pero a veces es culpa del circuito eléctrico”. César añadió: “es muy grave que se vaya la luz en un Torneo Preolímpico, la federación invirtió 64 millones en las plantas, para mover las 10 torres del estadio centenario”. Y complementó: “uno no puede fallar ene se tipo de cosas y si aspiramos a organizar el Mundial de Fútbol Femenino en el año 2023, tienen que haber plantas que sirvan”.

