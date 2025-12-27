Clara Solano, la ecodependencia como modelo para entender el cambio climático

Haber crecido en el campo y mantener una conexión fuerte con los cultivos, la ganadería y haber pasado tiempo en la Orinoquía y los llanos, le marcó su ruta de trabajo hacia espacios rurales, entender cómo funciona la naturaleza y tener la inquietud sobre cómo funcionan las cosas. Clara Solano define la conservación como un concepto amplio, “no solo tiene que ver con la biodiversidad de la naturaleza o de los sistemas ecológicos, sino que tiene que ver con la relación del ser humano, con la producción de alimentos, de la carne, del aceite, de distintos productos; hay que entender que toca buscar el equilibrio entre lo que uno necesita y lo que dependemos”. En esa medida habla de un concepto que considera potente y clave para entender: la ecodependencia de la sociedad y de la naturaleza.

La Fundación Natura ha trabajado durante años por transmitir los equilibrios ente la producción de alimentos y la biodiversidad desde los ciclos del agua y que los suelos son necesarios para subsistir, el desarrollo, para la producción de alimentos y para generar riqueza, en esa medida, Clara Solano, como directora de la Fundación Natura, recuerda que este 2025 se cumplen 10 años de desarrollar el proyecto más grande y a mayor escala de restauración en bosque seco, “ese ecosistema es de los más amenazados en el mundo, en la región Caribe, casi su totalidad era bosque seco y se ha transformado más del 80% y hoy solo queda cerca del 8% de bosque seco, que ni siquiera son bosques fuertes, sino que son zonas muy transformadas; el logro de trabajar durante 10 años en el Huila significó dedicarnos a trabajar con la comunidad y entender cómo inyectamos energía en un sistema alterado”. Este ejercicio logró tener un impacto a escala de paisaje al restaurar más de 11 mil hectáreas continuas de bosque seco.

Una de sus principales preocupaciones es la urgencia de recuperar el relacionamiento de los seres humanos con la naturaleza, lo cual significa entender tener conciencia sobre el agua que se usa, de dónde viene esa red hídrica que debe ser conservada, “cuando entiendo y soy sujeto de las acciones, puedo actuar como sociedad, pero si no reflexiono sobre el uso de ese recurso finito, no se entiende la relación con la naturaleza”.

Para Clara Solano, Natura ha tomado temas cuando nadie habla de ellos, un ejemplo de eso, es el trabajo en materia de género, “entendimos que teníamos que trabajar un enfoque diferencial enfocado en la mujer, llevamos más de 20 años trabajando en ese enfoque y cómo hacemos para empoderar a la mujer indígena, afro, campesina y a la lideresa urbana y que toman decisiones relacionadas con la biodiversidad”. En esa medida, la Fundación Natura da ejemplo a través de un órgano de gobierno que en un 60% es femenino, “es una convicción de que las mujeres hacemos cosas distintas y que tenemos esa capacidad de entender lo que significa el cuidado”.