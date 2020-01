Las risas, las anécdotas y la música hicieron parte de Mi Banda Sonora con Marcela Benjumea, quien nos compartió sus pensamientos sobre la actuación, la realidad colombiana y la pasión por la salsa. A través de su lista de canciones, pudimos descubrir su innato amor por las artes escénicas, la entrega que le dedica a cada uno de sus personajes y el entusiasmo que rinde en cada escenario. “Si no hubiera sido actriz, hubiera sido actor”, afirma Marcela,

Indudablemente, Marcela es una mujer crítica, apasionada, talentosa, humilde y grande; y fuimos afortunados de tenerla con nosotros para saber un poco más de su vida.

Aquí la lista de canciones de Marcela Benjumea:

Un beso y una flor - Nino Bravo

Llegó la banda - Willie Colón & Héctor Lavoe

El faisán - Johnny Pacheco

Micaela - Pete Rodríguez

Soy sensacional - La orquesta de Larry Harlow

El botón del pantalón - Systema Solar

Prohibido olvidar - Rubén Blades

Te invito - Herencia de Timbiquí

Get up (I feel like being a) Sex Machine - James Brown

El hueco - La mojarra eléctrica

La casa - Orlando Marín

El último trago - Chavela Vargas

El baile de los que sobran - Los Prisioneros