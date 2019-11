Exfiscal sobre interceptaciones: No conocía a los señores, no di ordenes

El exfiscal, Néstor Humberto Martínez, desmintió la versión en la que se le relaciona con supuestamente ordenar interceptaciones a personas que estaban involucradas en las conversaciones de paz.

En una columna Daniel Coronell señala que dos exfuncionarios de la Fiscalía señalaron que Martínez habría dado la orden de interceptar teléfonos, por ejemplo, del exjefe negociador Humberto de la Calle, del senador Iván Cepeda, de la exsenadora Piedad Córdoba, de Álvaro Leyva Durán y de otros asesores jurídicos de las Farc.

“Estamos en presencia de testigos falsos (…) no hay un solo documento que me comprometa en esa naturaleza, pero yo no lo conozco”, aseguró el exfiscal en 6 AM Hoy por Hoy.

Dijo que esas declaraciones pueden ser el “inicio de un montaje judicial” y que por eso este lunes interpondrá ante la Fiscalía las denuncias penales con el fin de que se investiguen los hechos.

Manifestó que no conocía a los funcionarios que lo señalan y que hasta ahora se da cuenta que tienen varios cargos e investigaciones con hechos ilícitos. “No conocía a los señores, nunca estuve con ellos, no di las ordenes”, reiteró.

“Yo no pude dar la orden de hacer unas interceptaciones, porque yo llegue a la fiscalía apenas en 2016”, señaló Martínez y añadió que lo que se está evidenciando son posibles “retaliaciones” por posibles investigaciones que él haya adelantado.

Sobre si su jefe del CTI, el brigadier General Luis Alberto Pérez, conoce sobre los hechos, dijo que debe ser él quien debe dar las explicaciones. Sin embargo, dijo desde ayer que le manifestó que tampoco tiene conocimiento de los hechos por los que están siendo señalados.

