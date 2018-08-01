Diego Torres presenta su nuevo tema musical ‘Un Poquito’

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Diego Torres es un cantautor y músico argentino que cultiva el género Pop latino, recientemente está lanzando su nueva canción en compañía de Carlos Vives ‘Un Poquito’.

“Estaba pendiente hacer algo con Carlos, le mandé la canción y le encantó” dijo el artista al momento de pensar en el artista que lo podría acompañar en este nuevo tema, que sin duda alguna se convertirá en un éxito total.

Diego le contó a ‘Dos y Punto’ que sus canciones nacen a partir de grandes pensamientos y experiencias que le permiten crear frases que logren ser grandes éxitos como este que está lanzando recientemente.

“Es todo un desafío mi carrera musical, es llena de nervios y nostalgia”, dijo el cantante cuando habla apasionadamente de su carrera en la música al pasar de los años.

Por otro lado, el video de ‘Un Poquito’ se grabó en Argentina, donde Diego y Carlos Vives compartieron un asado mientras rodaban este tema que sin duda alguna ha marcado la historia de la música del artista argentino trabajando de la mano con el colombiano.

Así pues, este sencillo es la primera canción de su más reciente álbum, con el tiempo se irán dando a conocer los próximos temas musicales que seguramente se estrenarán el próximo año.