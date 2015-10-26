Los 350.000 votos nos comprometen a mejorar lo que hemos hecho en Barranquilla: Alex Char

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Barranquilla

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Alejandro Char, nuevo alcalde de Barranquilla, calificó como satisfactoria la jornada electoral al asegurar que “se rompieron todos los récords” pues obtuvo más 350.000 votos.

Aseguró que con esa votación ahora lo que se viene es “una tarea muy difícil” pues advirtió que “ya se acabó la fiesta” por lo que anunció reuniones con “la alcaldesa Elsa Noguera para empezar el empalme”.

Reveló que la victoria se logró a raíz de que “nunca nos confiamos fuimos a pelear voto a voto”.

Char aseguró que se dedicará “al tema de la seguridad porque le vamos a dar las herramientas, más jueces, más fiscales, más investigación, laboratorios que tengan más tecnología, queremos un gran laboratorio de criminalística”.

Añadió que “vamos a llenar de cámaras a barranquilla y le hemos dicho a la Policía Nacional que si le queda grande la seguridad de Barranquilla meteremos Ejército en las calles, me convertiré en la cabeza de la seguridad para lograr la paz que anhelamos”.

Finalmente aseguró que en el 2019 barranquilla quedará libre del tema de los arroyos.