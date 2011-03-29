¿El Gobierno está en capacidad de proteger y el Estado de indemnizar a todas las víctimas que piden restitución de tierras?

Oscar Iván Zuluaga, Juan Fernando Cristo, José Gregorio Hernández y Juan Gabriel Uribe. En lo que va corrido de los tres últimos años han sido asesinados cerca de 50 líderes que reclaman tierras. Durante el pasado miércoles 23 de marzo, en menos de 24 horas fueron asesinados tres líderes de asociaciones de víctimas que reclaman la devolución de sus tierras despojadas por grupos paramilitares. Estos asesinatos ocurrieron en Antioquia y Sucre. David Góez Rodríguez, un líder de la región de Urabá que estaba viviendo en Medellín y que tenía 70 años fue asesinado en dicha ciudad en un centro comercial. Bernardo Ríos Londoño, miembro de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue asesinado el día jueves 24 de marzo en dicho municipio de la región del Urabá antioqueño y finalmente también fue asesinado Eder Verbel Rocha, en el municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre. ¿Por qué matan a los líderes que piden restitución de tierras?Los asesinatos se han aumentado después del anuncio hecho por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos de la política de restitución de 2 millones de hectáreas en los próximos 4 años, de los 6.6 millones de hectáreas que les fueron arrebatadas a más de 600 mil familias (4.5 millones de desplazados) desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio del año 2010. ¿El Gobierno está en capacidad de garantizar la seguridad de quien las pide y el Estado de indemnizar a la totalidad de las víctimas del conflicto?