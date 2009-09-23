Un juzgado de Sincelejo condenó a Eduardo de la Ossa Acosta, por el asesinato de una joven abogada

El juzgado primero penal del circuito de Sincelejo condenó a 29 años y dos meses de prisión a Eduardo de la Ossa Acosta por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio

La abogada, Lía Nasser Gaviria, de 26 años, adelantaba su judicatura en el Palacio de Justicia de Sincelejo desde donde desapareció el 29 de mayo pasado y su cuerpo fue hallado el 4 de junio enterrado a 200 metros de su residencia

Investigaciones de las autoridades lograron establecer que de la Ossa Acosta, quien fue compañero de estudios de la victima, la asesinó mediante asfixia mecánica y luego transportó el cadáver en una caneca plástica hasta el lugar donde fue hallada

En su momento tanto la desaparición como al conocerse la muerte de Lía Nasser causaron mucha conmoción en el departamento d e Sucre

Miles de personas convocadas a través del Facebook marcharon en Sincelejo para pedir por información que condujera a dar con el paradero de la joven abogada. En una audiencia del pasado mes de julio Eduardo de la Ossa Acosta aceptó los cargos, por homicidio agravado aunque después dijo que lo había hecho porque se sentía acorralado por las autoridades y negó ser el culpable del crimen

Luego de leída la sentencia tanto la Fiscalía como el representante de las victimas y el Ministerio Público apelaron la pena por considerarla muy corta, entretanto la defensa también apeló por considerarla exagerada.