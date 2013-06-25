6AM W6AM W

Zoológico de EE.UU. recupera por Twitter a Rusty, el panda rojo

Cuidadores del National Zoo en Washington anunciaron que Rusty, el panda rojo ya ha vuelto sano y salvo a casa, tras su desaparición durante una noche.

El zoológico nacional de Washington, utilizó la red social para encontrar al panda que se había escapado de su jaula.

Usando el hashtag #findrusty el centro hizo un llamado para encontrar al animal bautizado como Rusty. Fotos entre jardines y techos de algunas casas fueron dadas a conocer para dar con su paradero.

Horas después, una usuaria de Twitter quien lo vió correteando por su vecindario, casi a 1 milla del zoológico, dio aviso de la presencia de Rusty.

'Panda rojo en nuestro vecindario', tuiteó Ashley Foughty. Unos momentos después se anunció oficialmente que se había recuperado al animal, algo asustado y maltrecho, pero sin mayores daños.

Los pandas rojos no se parecen mucho con sus primos los pandas gigantes. Se parecen más bien a un mapache y son apenas más grandes que los gatos domésticos.

