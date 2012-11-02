Wikibanco, una herramienta para tomar decisiones financieras

Un portal llamado Wikibanco se ha convertido en una opción para encontrar en un solo sitio toda la información de tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y créditos que ofrecen los bancos en el país.



Este sitio permite calificar la experiencia de los usuarios con sus respectivos bancos y productos, para poder armar entre todos un panorama más claro de la calidad de servicio de unas entidades en comparación con otras.



Igualmente, ofrece un listado personalizable de las distintas promociones que ofrecen los bancos, para que las personas empiecen a aprovechar más y mejor sus productos (créditos, tarjetas, etc.), y un servicio de ubicación de cajeros y sucursales bancarias en todo el país (incluyendo horarios y otros datos útiles).



Wikibanco está disponible en www.wikibanco.com o en aplicaciones para Android, iOS y Windows Phone.