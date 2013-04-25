6AM W6AM W

Tendencias

[Video] El baile de los bebés supera los 33 millones de visitas

La publicación del vídeo lleva menos de una semana y ya es uno de los más visitados por los usuarios.

Foto: youtube

Foto: youtube(Thot)

Con más de 33 millones de reproducciones y con menos de una semana de lanzada su publicación, el comercial de una marca de agua mineral ha causando revuelo en YouTube.

Durante el comercial, se ve a un conjunto de personas cuando ven el reflejo de sus cuerpos en los espejos se observan como bebés.

La propaganda es atractiva, no solo por la genialidad de la idea, sino también por los bailes que realizan.
 

