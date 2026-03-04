“Vamos a hacer que la justicia funcione”: candidato a la Cámara por Bogotá Anderson Acosta

Siguen pasando las voces de los candidatos al Congreso por los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, y esta vez el turno fue para el aspirante a la Cámara por Bogotá Anderson Acosta.

Acosta inició su intervención destacando ser ”un ciudadano de a pie".

“Soy una persona que creció en el sur de Bogotá, con esfuerzo y mérito salí adelante. Fui el primer profesional de mi familia, arranqué a hacer política de la mano del mejor, de Miguel Uribe Turbay, y tuve la posibilidad de estar con él durante 15 años de mi vida, pero también Dios me dio la posibilidad de servirle a los bogotanos a través de ser alcalde local de San Cristóbal en la época de la pandemia y ser alcalde local de Fontibón”, comentó.

Sus propuestas

Dentro de la conversación, Acosta dejó entre ver que sus propuestas van relacionadas al fortalecimiento del sistema penal y de la justicia en Bogotá, capital de Colombia.

“Vamos a hacer que la justicia funcione. Hoy lamentablemente la vida de los bogotanos está marcada por el miedo y por la impunidad. Y eso se debe a que los delincuentes tienen derechos y privilegios que los ciudadanos de bien no tienen”, aseveró.

Y agregó: “Gran parte del delito que se comete en esta ciudad es un delito que ha sido tipificado por el Código Penal como un delito menor que tiene penas que van de 32 meses a 108 meses. Es decir, en su gran mayoría, si son delitos tipificados en una condena de menos de 48 meses, los delincuentes quedan en la calle. Por eso la reincidencia en Bogotá aumentó en un 22%. ¿Cuáles son esos delitos? Son el hurto, el atraco, el raponeo, la extorsión, la violencia contra la mujer”.

“Así que de esa manera nosotros vamos a endurecer esas penas para que el delincuente no esté en la calle, sino esté en la cárcel. Así mismo, vamos a hacer una reforma al Código Penal de infancia y adolescencia, para que ese código de infancia y adolescencia hoy tenga una pena mucho más contundente para el menor de edad”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

