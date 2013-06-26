Una mujer tiene cinco maridos que son hermanos

Rajo se casó con los cuatro hermanos de Guddu, su primer marido. La joven esposa comparte una sola habitación con todos ellos y debido a su precaria situación duerme en el piso.



La joven, quien es madre de un pequeño de 18 meses, no sabe quién de todos es el padre biológico de su hijo, sin embargo, los hermanos cuidan del bebé como si fuera de ellos.



Verma duerme cada noche con un hermano diferente, tal y como lo marca la tradición en el pueblo, las mujeres también se casan con los hermanos de su primer marido.



Afirmó que al principio se sintió 'incómoda', pero con el paso del tiempo se ha acostumbrado desde que su matrimonio fue arreglado hace 4 años.



Desde entonces contrajo nupcias con Baiju, de 32 años; Sant Ram, de 28; Gopal, de 26; y Dinesj, de 19, con quien se casó en cuanto éste cumplió la mayoría de edad.