Un perrito sobrevivió casi un mes encerrado en un carro

Un cachorro llegó a un refugio para animales en Kansas, EE.UU., tras sobrevivir encerrado en un auto.



"Kia", un cachorro de 12 semanas sobrevivió aparentemente comiendo la basura que había quedado en el auto. El perro, una mezcla de terrier y schnauzer, no tenía agua que beber.



Toni Fugate, vocera del refugio animal , dijo que el perrito estaba deshidratado y desnutrido, pero confió en que sobrevivirá.



Según los archivos, el auto fue remolcado al lote el 8 de abril. Un empleado vio al perro el lunes por la tarde y llamó a la policía para que abriera el vehículo.