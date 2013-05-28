Un hombre se convierte en "zombi" por una extraña enfermedad

El hombre, del que solo se conoce como “Graham”, ha sido diagnosticado con una enfermedad mental denominada “Síndrome de Cotard”, también conocida como “Síndrome del cadáver caminante”, que hace que la gente crea que está muerta o que se ha convertido en zombi.



Tras años de depresión profunda, “Graham” trató de suicidarse introduciendo un aparato eléctrico encendido en la bañera con él dentro. No murió pero desde entonces insistía en que su cerebro "estaba muerto".



"Perdí el sentido del olfato y del gusto. No tenía sentido comer porque estaba muerto. Era una pérdida de tiempo hablar, ya que nunca tenía nada que decir", describía en un artículo publicado en la revista 'New Scientist', llegando incluso a querer instalarse en el cementerio ya que "sentía que tenía que estar allí".



El caso de “Graham” parece ser extremo, pues, según Steven Laureys, de la Universidad de Lieja, Bélgica, que, junto con otros científicos investigó su caso, dijo "nunca he visto a nadie que estuviera de pie, que interactuara con la gente, con un resultado tan anormal en la exploración. La función de su cerebro se asemeja a la de una persona durante la anestesia o el sueño".



Según los expertos, el Síndrome de Cotard es una de las enfermedades más raras del mundo, que afecta solo a unos pocos cientos de personas y que imposibilita recuperar por completo todas las facultades mentales.