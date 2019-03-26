Richard Carpenter relata cómo regrabó la voz de su fallecida hermana Karen Carpenter

“A Song for you” es una canción muy linda con un rango de interpretación muy alto, cosa que mi hermana Karen hizo muy bien: Richard Carpenter. Foto: Getty Images

Richard Carpenter, cantautor estadounidense se refirió en La W sobre su historia en el dúo The Carpenters, junto a su hermana Karen, resaltando las virtudes de la voz de ella.

Carpenter se refirió a su reciente producción discográfica de la mano de la Royal Philharmonic Orchestra, al lado de la cual retomó algunos de los éxitos de su agrupación, dándole un toque especial y recuperando la voz de su hermana, quien falleció a comienzo de los años 80´s.

Richard habló puntualmente sobre la oportunidad que tuvo en dicha producción musical de hacer los arreglos musicales que, según él, hicieron aún mejores algunas de las canciones grabadas otrora.

Escuche la entrevista completa de Richard Carpenter y disfrute de algunos apartes de sus canciones.