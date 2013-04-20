Piden cadena perpetua para una mujer en Estados Unidos que cortó el pene de su esposo

Una mujer de 50 años enfrenta una posible condena de cadena perpetua porque cortó el pene de su esposo, alegando que él lo utilizaba para “hacerle el mal”. La mujer procede de la ciudad de Los Ángeles y su nombre es Catherine Kieu Becker.



Según indican varios medios internacionales, la mujer vivía en depresión y con varios traumas, ya que el esposo de Kieu mantenía relaciones con diversas amantes fuera del matrimonio.



“Como un hombre ‘hipersexual’, que ingería Viagra y obligaba a su mujer a tener sexo en posiciones muy dolorosas”, fue descrito el esposo de Kieu por el abogado que defiende a la acusada.



El abogado, según medios, también precisó que “la enloquecida mujer decidió ‘quitarle lo que más quería’ a su esposo, entonces un día lo drogó con somníferos, luego lo amarró a la cama y cuando el señor (sexagenario) despertó, le gritó tres veces ‘lo mereces’ para finalmente cortarle el pene y tirarlo por el fregadero.



De otro lado, para el abogado del hombre mutilado, se trata de un caso típico en el que la mujer no quiere aceptar la separación, debido a que la pareja se encontraba en proceso de divorcio.



Si la mujer llega a ser condenada, es muy probable que pase el resto de su vida en la cárcel sin posibilidad de libertad anticipada.



El caso ya lleva 2 años en proceso.

