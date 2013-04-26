Omar Borkan Al Gala, expulsado de Arabia Saudita por "sexy e irresistible"

La policía religiosa del reino islámico conservador obligó al actor, poeta y fotógrafo Omar Borkan Al Gala a dejar un festival en Riad a principios de este mes, dado que su apariencia sexy hacía que las mujeres no se concentraran.



Él y otros dos hombres fueron deportados por la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención de Vicios en Arabia, que maneja la interacción entre hombres y mujeres para que no están relacionados.



"Un oficial del festival dijo que los tres emiratíes fueron sacados, con base en que son muy guapos, y que la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención de Vicios temían visitas femeninas que pudieran distraerse”, se precisó en un informe publicado por Elaph, un periódico árabe.



