Omar Borkan Al Gala, expulsado de Arabia Saudita por "sexy e irresistible"

Dado que su apariencia hacía que las mujeres no se concentraran, el actor y otros dos hombres fueron deportados de Arabia Saudita.

Omar Borkan Al Gala. Foto; Twitter.

Omar Borkan Al Gala. Foto; Twitter.(Thot)

La policía religiosa del reino islámico conservador obligó al actor, poeta y fotógrafo Omar Borkan Al Gala a dejar un festival en Riad a principios de este mes, dado que su apariencia sexy hacía que las mujeres no se concentraran.

Él y otros dos hombres fueron deportados por la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención de Vicios en Arabia, que maneja la interacción entre hombres y mujeres para que no están relacionados.

"Un oficial del festival dijo que los tres emiratíes fueron sacados, con base en que son muy guapos, y que la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención de Vicios temían visitas femeninas que pudieran distraerse”, se precisó en un informe publicado por Elaph, un periódico árabe.

 

