Murió el cantante español Manolo Galván

El artista murió a los 66 años, según informó la intérprete Tormenta, quien solía hacer giras con el músico.

















"Tengo una noticia muy triste para darles, se fue un amigo y colega muy querido para mí, voy a extrañar sus canciones, sus anécdotas, su voz ronca y única, su compañerismo. Manolo Galván se nos fue, nos queda su música y su recuerdo", escribió la cantante en su página de





Facebook, donde también publicó una foto junto a él.









Galván nació en Alicante, España, el 13 de marzo de 1947 y desde pequeño se sintió atraído por la música. Con más de 40 discos, premios y reconocimientos varios, Galván decidió despedirse de los escenarios en 2006.